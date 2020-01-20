В Уфе определились с подрядчиком для строительства хосписа

По информации РБК-Уфа, в столице Башкирии определен подрядчик по разработке проекта хосписа в Кировском районе. Сообщается, что Инвестиционно-строительный комитет Уфы заключит договор с «Башкиргражданпроектом».

На сайте госзакупок также сообщается, что предусмотрена разработка архитектурной концепции, инженерных изысканий, проектной документации, археологических изысканий и экспертизы с подтверждением достоверности сметной стоимости документации.

Планируется, что подрядчик подготовит три варианта интерьеров для взрослого, детского и административного блоков, куда войдут столовые, два зимних сада и бассейн. В проекте укажут и цветовые решения.