В Уфе гостей форума студентов накормят на полмиллиона рублей
Сегодня, 09:51ОбществоМарат ГареевФото: Pixabay
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Стоимость одного обеда в несколько раз дороже средней рыночной цены.
Сюжеты: Эксклюзив
В столице Башкирии 5 февраля текущего года пройдет форум студентов, обучающихся за пределами республики Башкортостан. Мероприятие пройдет традиционно в «Конгресс-Холле Торатау».
Планируется, что гостей соберется 720 человек. Всех их накормят обедом, стоимость которого составит 468 тысяч рублей. Это выходит по 650 рублей на человека, что примерно в 3-4 раза дороже, чем средняя стоимость бизнес-ланча в заведения общественного питания Уфы.
Также в конкурсной документации не указано, планируется ли в студенческом форуме участие учащихся вузов Башкирии. Исходя из названия мероприятия, в форуме студентов примут участие все, кроме, собственно, республиканских студентов.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей