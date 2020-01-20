В Уфе гостей форума студентов накормят на полмиллиона рублей

В столице Башкирии 5 февраля текущего года пройдет форум студентов, обучающихся за пределами республики Башкортостан. Мероприятие пройдет традиционно в «Конгресс-Холле Торатау».

Планируется, что гостей соберется 720 человек. Всех их накормят обедом, стоимость которого составит 468 тысяч рублей. Это выходит по 650 рублей на человека, что примерно в 3-4 раза дороже, чем средняя стоимость бизнес-ланча в заведения общественного питания Уфы.