В поселке Иглино в Башкирии сбежавший медведь устроил переполох
Сегодня, 12:35ОбществоНадежда ВалитоваФото: Pixabay
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На место выехали специалисты МЧС по республике и минприроды Башкирии.
Первым тревогу забил директор местной школы, сообщивший о том, что в Иглино по улицам медведь. Информация об этом поступила примерно час назад. В настоящий момент егеря, сотрудники полиции и МЧС обследуют территорию.
Примечательно, что в администрации города новость о разбушевавшемся на улицах медведе не подтвердили.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
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