В Перми на территории больничного храма идет незаконная продажа ритуальных услуг
На территории пермской больницы №9 расположен храм, рядом с котором находится контора по продаже ритуальных услуг, что является нарушением законодательства. В ближайшее время делегация чиновников во главе с губернатором Пермского края посетит больницу и разберется с этой ситуацией.
Рядом с храмом находится здание, маскирующееся под церковь, в котором находится офис коммерческой организации по оказанию ритуальных услуг. Здесь обслуживают людей, родственники которых умерли в больнице. Сотрудники конторы продают кресты и венки, а также организуют похороны. Вагончик напоминает храмовую постройку и появился на территории больницы недавно. Об этом пишет properm.ru.
Похоронный агент рассказал, что храм вложил собственные средства в придание вагончику церковного вида. В настоящее время организация «Православный приход храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона г. Перми Пермского края Пермской епархии» имеет 11 учредителей физических лиц. Настоятелем храма является протоиерей Олег Игнатьев, который совмещает эту должность с работой проректора Пермской духовной семинарии.
Неизвестно, какими юридическими отношениями связаны ИП Попадинец И.Б., который занимается всеми видами ритуальных услуг, и храм целителя Пантелеймона. Это должны выяснить члены представительной делегации, включающей губернатора, профильных министров и всех руководителей отрасли. Они собираются посетить больницу в ближайшие дни и выяснить, почему на территории храма существует похоронный бизнес, что является нарушением законодательства.