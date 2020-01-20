В Перми на территории больничного храма идет незаконная продажа ритуальных услуг

Рядом с храмом находится здание, маскирующееся под церковь, в котором находится офис коммерческой организации по оказанию ритуальных услуг. Здесь обслуживают людей, родственники которых умерли в больнице. Сотрудники конторы продают кресты и венки, а также организуют похороны. Вагончик напоминает храмовую постройку и появился на территории больницы недавно. Об этом пишет properm.ru.

Похоронный агент рассказал, что храм вложил собственные средства в придание вагончику церковного вида. В настоящее время организация «Православный приход храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона г. Перми Пермского края Пермской епархии» имеет 11 учредителей физических лиц. Настоятелем храма является протоиерей Олег Игнатьев, который совмещает эту должность с работой проректора Пермской духовной семинарии.