В Башкирии выросла плата за капитальный ремонт

В правительстве Башкирии приняли решение увеличить размер минимальной платы взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах, передали представители Регионального оператора.

По данным регоператора, с 1 января 2020 года размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до 6 этажей включительно составляет 6,9 руб. за кв. м, а для домов выше 6 этажей – 7,5 руб. за кв. м.

Сообщается, что минимальный размер взноса не менялся с 2013 года и составлял 5,20 руб., для собственников помещений в многоквартирных домах свыше 6 этажей - 5,80 руб. Этот показатель был одним из самых низких в России.

Фонд «Региональный оператор РБ» существует в регионе уже шесть лет, после его создания в республике была утверждена программа капремонта до 2043 годы. В тридцатилетнюю программу включено 17 023 многоквартирных дома Республики Башкортостан. За 5 лет реализации программы был сделан капитальный ремонт в 5030 домах.