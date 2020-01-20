В Башкирии назвали число уклонистов от армии

На оперативном совещании в башкирском правительстве сообщили, что на службу во время прошедшего осеннего призыва в 2019 году планировали отправить 4398 человек.

По словам главы военкома Башкирии Игоря Харенко, план призыва выполнен, однако на призыв без уважительных причин не прибыли 38 человек. Для отправки в войска в военкомат не пришли 207 призывников. Из них 183 призывников привлекли к административной ответственности.

На оперативном совещании также рассказали, что в регионе увеличилось количество компаний, предлагающих отклониться от призыва. Информация возмутила главу Башкирии Радий Хабирова. Он заявил, что его очень удивило существование таких фирм.

«Мне кажется, это противозаконная деятельность, если покопаться», – отметил он.