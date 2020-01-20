В Башкирии активно растет число виртуальных жуликов, занимающихся интернет-шантажом

Выдумки жуликов неистощимы. Об Интернет-шантажистах, неудавшихся биржевиках и виртуальных жуликах, о том, как от них защититься, рассказывает оперуполномоченный Отдела МВД России по Туймазинскому району Ринат Мухамадиев.

Приглашу за границу и озолочу

– В Туймазах появился новый вид мошенничества – шантаж в соцсетях.

Аферисты представлялись в «ВКонтакте» бизнес-леди, управляющей крупной компанией за рубежом. Она, якобы принадлежала к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, и активно заводила себе молодых подружек, обещая им безбедную жизнь за рубежом. Взамен просила прислать ей в «личку» видеоролики и фото интимного характера. Когда наивные девушки сделали это, она стала вымогать деньги, угрожая распространить компромат среди друзей, родственников и в Интернете.

Девушки удалили себя из соцсетей. Одна из потерпевших обратилась в полицию. В ходе проверки выяснилось, что жулики, скрывающиеся за аватаркой бизнес-леди, легко преодолели защиту фото и видеоматериалов от копирования и знали об окружении молодой туймазинки. Подобный шантаж поставлен у мошенников на поток. Нельзя доверяться в соцсетях незнакомым людям.

Цифры с «оборотки» карты лучше заклеить

– Сегодня дошло до того, что мошенники украдкой при помощи смартфонов фотографируют банковские карты с двух сторон в людных местах, – рассказывает Ринат Мухамадиев. – Они вводят данные, указанные на оборотной стороне карты (нужна не карта, а её данные), и покупают дорогие вещи в Интернете. Поэтому цифры с «оборотки» лучше заклеить непрозрачным скотчем, ведь они нужны лишь для покупок в электронной сети и большинство пользуется ими редко.

Стало больше хищений при помощи электронных торговых площадок, которые объединяют продавцов в том числе и мошенников. Многие интернет-магазины применяют двухфакторную аутентификацию, когда при покупке на телефон приходит СМС-код, который надо подтвердить при выполнении платежа. На некоторых сайтах такой защиты нет. Этим воспользовался молодой туймазинец, которого сосед попросил купить по его банковской карте продукты. Парень сфотографировал её с двух сторон и сделал дорогую покупку на сайте.

Он был уверен, что сосед-пенсионер не поймёт, куда делись деньги. Но в этом быстро разобрались мы и задержали подозреваемого. Дело передано в суд.

Мошенники по-прежнему запугивают людей, сообщая, что «карта заблокирована», «с вашего счета пытаются списать деньги», «родственник попал в беду», «на вас навели порчу». Либо звонят и представляются работниками службы безопасности банка (сотрудниками полиции, целителями) и обманом узнают номер карты, срок её действия, имя, фамилию владельца, цифры с оборота карты, чтобы опустошить её. Они торопят жертву, не давая ей одуматься и вникнуть в ситуацию, пугают плохими последствиями и запрещают прерывать разговор по телефону.

Для перевода на карту, достаточно знать её номер. Никогда не сообщайте срок её действия, одноразовые СМС-пароли и цифры с оборота карты. Делая покупки в интернете, не переводите деньги на карты физических лиц, организации используют только расчётные счета. Если в разговоре вас запугивают, торопят – это жулики.

Псевдоработник службы безопасности банка

Жительнице района позвонил неизвестный и, представившись работником службы безопасности одного из банков, сообщил, что с ее счетов в банках совершается попытка перевода денежных средств. Жертва естественно не подтвердила переводы, так как она их не совершала. Тогда "мошенник" сообщил, что для того чтобы сохранить денежные средства на счетах их нужно срочно самостоятельно перевести на указанный им счет. Жертва, испугавшись за свои сбережения и действуя по указке мошенников, лишилась денежных средств в сумме более 1 млн.рублей.

Бабушка-биржевик

Недавно псевдо-брокеры предложили поиграть пенсионерке на бирже через Интернет. По их совету она скачала приложение сообщила им пароль, паспортные данные и позволила управлять своим мобильным банком, денежными счетами дистанционно. Неизвестные купили якобы от её имени акции и сообщили, что пенсионерка заработала 700 евро. Она их обналичила. Так было заработано доверие. Женщина видела свой виртуальный счёт, но снять оттуда деньги ей не давали, уговаривая продолжить играть дальше, вкладывать свои средства. И тогда женщина перевела неизвестным 3000 долларов.

Затем туймазинке прислали договор (наполовину на английском языке), в котором сообщалось, что псевдо-брокеры не отвечают за риски.

При проверке выяснилось, что ей звонили с номеров, зарегистрированных в иностранных государствах, сайт не является официальной биржей, а злоумышленники оформили через личный кабинет на её имя кредиты, вывели деньги.

При смене номера отвязывайте «мобильный банк»

Также распространилось мошенничество с использованием услуги «замена мобильного номера» через личный кабинет, который показывает занятые и незанятые номера. Система высвечивает свободные номера и мошенник через мобильный банк начинает переводить на них по два-три рубля, выясняя, подключен ли номер к услуге мобильный банк. Он приводит жулика к банковской карте клиента, который давно сменил номер, но не отвязал от него услугу мобильный банк. Не стану раскрывать все манипуляции, но после них он получает доступ к управлению средствам чужой карты и выводит их. Избежать этого можно только, отвязав услугу мобильный банк от телефонного номера после его смены. Нужно написать заявления в офисе, выдавшем банковскую карту, об отключении функции «мобильный банк».