«Сжигает сразу всё»: глава Башкирии понюхал алкогольный суррогат и высказал мнение

Сегодня, 20 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров вновь затронул тему противодействия реализации суррогатного алкоголя.

Сначала он напомнил, что по итогам 2019 года на 70 человек уменьшилось число погибших от алкогольного отравления, а в новогодние каникулы в медучреждения поступило значительно меньше пациентов с соответствующими диагнозами.

Обсудили также промежуточные итоги инициативы Госкомторговли РБ, предложившей вознаграждение тем, кто сообщит места продажи нелегального алкоголя. На сегодня такое вознаграждение уже должны получить 22 человека.

- Кто-то, возможно, осуждает меня за эту историю, но нужно помнить, что за каждым задержанием такого торговца нелегальным алкоголем стоят спасенные человеческие жизни, в том числе и подростки, - отметил Радий Хабиров.

Затем он рассказал о своей недавней встрече с активистами движения «Стоп-суррогат». Ребята предложили ему лично удостовериться в качестве конфискованного в уфимской Черниковке по итогам контрольной закупки суррогата.

- Я открыл крышку, понюхал, это просто невозможно! - поделился впечатлениями глава региона. - Врачи говорят, что после его употребления человек может получить ожог вплоть до летального исхода. Сжигает сразу всё! С теми, кто продает такое, надо действительно обращаться по законам военного времени. МВД будет отслеживать, откуда поступает эта отрава. А наша задача - создать территорию, свободную от этой гадости.

По его мнению, нужно проинструктировать местные власти, чтобы на сходах граждан, которые будут проводиться весной, поднималась тема борьбы с суррогатным алкоголем.

Вместе с тем, как выяснилось, в Башкирии склады уже забиты конфискованной продукцией, среди которой есть как суррогатный алкоголь, так и снюс. Однако уничтожить её местными силами нельзя, поскольку такие полномочия даны только федеральным структурам.

В связи с этим руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин предложил депутатам Госсобрания РБ обратиться в Госдуму с законодательной инициативой о передаче региональным структурам полномочий по уничтожению такого рода конфискатов.