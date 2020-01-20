Стало известно об изменениях в сдаче экзаменов ЕГЭ и ОГЭ в Башкирии

По словам министра образования, в этом году впервые будут сдавать экзамены ученики, которые учились по новым госстандартам образования в период с 4 по 9 классы.

В число ОГЭ у девятиклассников войдут, как и прежде, четыре предмета – русский язык, математика и две дисциплины на выбор. В феврале также состоится итоговое собеседование по русскому языку, которые влияет на допуск к ОГЭ.

По словам Айбулата Хажина, в этом году выпускники 9 классов будут сдавать ОГЭ с использованием практических материалов, которые включают лабораторные работы по химии, физике, биологии, географии.

Заявления принимаются, по словам главы ведомства, до 1-го марта. До этого срока необходимо определиться с предметами по выбору.

Что касается ЕГЭ, то в этом году экзамены начнутся с 25 мая с литературы и географии, русский язык и математика останутся традиционно обязательными предметами. Выбор базового или профильного уровня также останется неизменным. По словам министра образования, слух о том, что иностранный язык может стать обязательным к сдаче уже в текущем учебном году неверен.