Синоптики обещают в Башкирии плюсовую температуру

21 Января, по данным Башгидромета, ожидается мокрый снег. Обещают, что он будет небольшой, но местами дойдет до умеренного. В отдельных районах обещают гололед, а на дорогах гололедицу. Ветер ожидают западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2,-7°, днем 0,-5°.