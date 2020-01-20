Синоптики обещают в Башкирии плюсовую температуру
Вчера, 21:30ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Мокрый снег, гололед и гололедица – по-прежнему остались главным погодным трендом.
21 Января, по данным Башгидромета, ожидается мокрый снег. Обещают, что он будет небольшой, но местами дойдет до умеренного. В отдельных районах обещают гололед, а на дорогах гололедицу. Ветер ожидают западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2,-7°, днем 0,-5°.
22 января также прогнозируется небольшой мокрый снег, местами до умеренного, днем снег с дождем. Местами метель, гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем -4,+1°.
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