Обслуживание администрации района Уфы стоит 178 тысяч рублей
Сегодня, 10:16ОбществоМарат ГареевФото: Pixabay
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Объем финансирования предусмотрен на первую половину года.
Сюжеты: Эксклюзив
На портале госзакупок размещена информация о конкурсе на право заключения государственного контракта по санитарно-гигиеническому обслуживанию и содержанию администрации Ленинского района Уфы. Максимальная (первоначальная) стоимость контракта была 368 тысяч рублей. С победителем заключен контракт на сумму в два раза меньше – 178 тысяч рублей. Это объем финансирования на первую половину текущего 2020 года.
Объем работ традиционный – поддержание чистоты в здании администрации, мытье полов, окон, очистка от пыли и т. д.
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