Обслуживание администрации района Уфы стоит 178 тысяч рублей

На портале госзакупок размещена информация о конкурсе на право заключения государственного контракта по санитарно-гигиеническому обслуживанию и содержанию администрации Ленинского района Уфы. Максимальная (первоначальная) стоимость контракта была 368 тысяч рублей. С победителем заключен контракт на сумму в два раза меньше – 178 тысяч рублей. Это объем финансирования на первую половину текущего 2020 года.