Нужна помощь: Под Уфой 31-летний Алексей Комаров ушел из дома и не вернулся
Сегодня, 08:26ОбществоНадежда ВалитоваФото: lizaallert.org
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Волонтеры «Лизы Алерт Башкортостан» сообщили о начале поисков мужчины.
Известно, что Алексей Комаров ушел из дома в деревне Грибовка в Уфимском районе 18 января и до сих пор о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Его разыскивают родные, волонтеры, а также полицейские. Поиск мужчины проходят в том числе на ближайшей лесополосе.
Приметы: рост 185 см, крепкого телосложения, волосы темные, глаза серые.
Был одет: темно-синяя куртка, камуфляжная зеленая майка, серые джинсы, черные высокие зимние ботинки, черная вязаная шапка.
Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея Комарова, сообщите по телефонам:
89174185213 (Арина), 8 800-700-54-52 («Лиза Алерт») или 112 (Управление гражданской защиты населения).
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей