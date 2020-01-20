Нужна помощь: Под Уфой 31-летний Алексей Комаров ушел из дома и не вернулся

Известно, что Алексей Комаров ушел из дома в деревне Грибовка в Уфимском районе 18 января и до сих пор о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Его разыскивают родные, волонтеры, а также полицейские. Поиск мужчины проходят в том числе на ближайшей лесополосе.