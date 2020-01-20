Громкие отставки в России продолжаются

Ему на смену президент РФ предложил замруководителя СК Игоря Краснова, пишет телеграм-канал Мейстер . Последний на своей прошлой работе осуществлял руководство следственным процессом по большому числу резонансных преступлений: от убийства Маркелова и Бабуровой до хищений при строительстве космодрома «Восточный».

Несмотря на то, что "главным" в прокуратуре станет выходец из СК, ждать расцвета отношений между двумя силовыми структурами преждевременно, считают авторы канала. Рядовые прокуроры и СКашники никуда не уходят, а ведомственная борьба является институциональной. А именно на усиление системы сдержек и противовесов направлены последние шаги руководства страны, в том числе реформирование Конституции.