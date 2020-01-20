Госкомтранспорта Башкирии заказал перелеты и VIP-обслуживание на 11 миллионов рублей

Государственный комитет Башкирии по транспорту разместил на портале госзакупок информацию о конкурсе на заключение госконтракта на перелеты чиновников в очень комфортабельных условиях. В техническом задании не указан тип самолета, но не исключено, что это, в очередной раз, как было уже неоднократно, будет бизнес-джет.

Согласно техническому заданию, авиакомпания должна предоставить перелеты общей продолжительностью 23 часа. На борту самолета пассажиров должны обслуживать бортпроводники, бортпитание также должно быть предусмотрено, как и кондиционирование.

О том, что летать будут чиновники или другие сильные мира сего говорит то, что техзаданием предусмотрено обслуживание в VIP-залах, а также возможность переноса времени полета за полчаса до назначенного времени вылета.

Бюджет Башкирии заплатит за все это удовольствие 10,8 миллиона рублей.