Госкомтранспорта Башкирии заказал перелеты и VIP-обслуживание на 11 миллионов рублей
На борту самолета должно быть бортпитание и кондиционеры.
Государственный комитет Башкирии по транспорту разместил на портале госзакупок информацию о конкурсе на заключение госконтракта на перелеты чиновников в очень комфортабельных условиях. В техническом задании не указан тип самолета, но не исключено, что это, в очередной раз, как было уже неоднократно, будет бизнес-джет.
Согласно техническому заданию, авиакомпания должна предоставить перелеты общей продолжительностью 23 часа. На борту самолета пассажиров должны обслуживать бортпроводники, бортпитание также должно быть предусмотрено, как и кондиционирование.
О том, что летать будут чиновники или другие сильные мира сего говорит то, что техзаданием предусмотрено обслуживание в VIP-залах, а также возможность переноса времени полета за полчаса до назначенного времени вылета.
Бюджет Башкирии заплатит за все это удовольствие 10,8 миллиона рублей.
Ранее мы писали о том, как чиновники Башкирии заказали полет на бизнес-джете за 3 миллиона рублей. Речь шла о Государственном комитете Башкирии по транспорту, который несет ответственность за не совсем успешно проводимую реформу республиканской системы общественного транспорта. В ведомстве заказали полет на бизнес-джете за 3 миллиона бюджетных рублей. Информация была размещена на сайте госзакупок, а после публикации об этом в СМИ вызвала бурю негодования общественности.