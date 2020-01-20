Финляндия поддержала идею запуска скоростного поезда из Москвы в Хельсинки
Сегодня, 17:54ОбществоФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Правительство Финляндии планирует обсудить с кабинетом министров РФ инициативу запуска скоростного поезда Москва–Хельсинки. Если стороны придут к соглашению, добраться из одного пункта в другой можно будет за 6 часов.
Об этом стало известно после визита в столицу РФ главы финского министерства по делам развития и внешней торговли Вилле Скиннари, сообщает газета «Известия» 20 января.
Проект предполагает продление в 2022 году высокоскоростной железной дороги Москва–Санкт-Петербург. Детали данной инициативы Скиннари обсудил с директором «РЖД» Олегом Белозеровым. Факт данной беседы уже подтвердили в пресс-службе компании.
По мнению министра, запуск новой магистрали позволит увеличить поток туристов между Россией и Финляндией. Конкретные суммы затрат на строительство пока не называются.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей