Финляндия поддержала идею запуска скоростного поезда из Москвы в Хельсинки

Об этом стало известно после визита в столицу РФ главы финского министерства по делам развития и внешней торговли Вилле Скиннари, сообщает газета «Известия» 20 января.

Проект предполагает продление в 2022 году высокоскоростной железной дороги Москва–Санкт-Петербург. Детали данной инициативы Скиннари обсудил с директором «РЖД» Олегом Белозеровым. Факт данной беседы уже подтвердили в пресс-службе компании.