Аномально теплая погода подорвет здоровье россиян

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Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева заявила о том, что некоторым жителям России может пойти во вред аномально теплая погода. В таких условиях у них обострятся хронические заболевания.
ФедералПресс пишет, что по ее словам, в период погодной нестабильности многие люди страдают обострением хронических недугов. В частности, заболевания связаны с дыхательными путями, сердечно-сосудистой системой. Кроме того, аномальная погода приводит к обострению астмы и увеличению числа гипертонических кризов.
Отмечается, что со слов Ларисы Алексеевой, у людей в условиях такого рода погоды нарушается биоритм в организме, режим сна, возникает чувство усталости, появляется упадок сил.
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