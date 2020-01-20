Аномально теплая погода подорвет здоровье россиян

ФедералПресс пишет, что по ее словам, в период погодной нестабильности многие люди страдают обострением хронических недугов. В частности, заболевания связаны с дыхательными путями, сердечно-сосудистой системой. Кроме того, аномальная погода приводит к обострению астмы и увеличению числа гипертонических кризов.