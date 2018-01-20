В Башкирии спустя четыре дня поисков нашли пропавшую студентку БГМУ

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Ранее следком РБ возбудил уголовное дело по факту исчезновения молодой девушки.
О том, что 22-летняя Виктория Осипова нашлась, сообщили волонтеры группы поиска пропавших людей в РБ. Как сообщает ИА Башинформ, девушку нашли в деревне в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время она здорова, однако ей требуется помощь медиков. Где она была все это время, пока неизвестно. Выясняются все причины и обстоятельства пропажи девушки.
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