В Башкирии осудили парня, испортившего стелу «Я люблю Белебей»

В Белебее накануне завершился суд над местным 21-летним жителем, который по своему разумению решил испортить надписями стелу в форме сердца «Я люблю Белебей», у которой часто фотографировались жители города. В итоге стелу демонтировали. Вину свою молодой человек признал. Ущерб от его действий суд оценил в 15 тысяч рублей.

Отметим, что в мэрии Уфы постоянно напоминают о том, что за подобные поступки жители города будут нести прямую административную ответственность. В настоящее время ведется поиск лиц, которые разрушили ледовые скульптуры в Советском районе. А не так давно благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить «разрушителей» ледового городка в Шакше. Ими оказались несовершеннолетние школьники. Причин своего поступка они объяснить не смогли. Ответственность за них понесут родители.