Неделя в Башкирии: самосожжение, неправильные сайты и конфликт с депутатом

Медиакорсеть напоминает о главных событиях недели.

В понедельник 15 января всех потрясла новость о самосожжении жителя Ишимбая Дмитрия Рудова на центральной площади перед администрацией горола. Как выяснилось, за месяц до этого он написал письмо президенту России. В обращении он рассказал о его увольнении с работы в «Газпром Нефтехим Салават». Также он рассказал, что болен подагрой, но ему не дают инвалидность.

- За последний месяц теряю сознание каждые 2-3 дня. От боли даже сил в больницу обратиться нет, хотя идти до неё меньше 500-600 метров, - написал Дмитрий. В итоге житель Ишимбая умер, после того как совершил акт самосожжения.

Во вторник, 16 января, глава администрации Уфы Ирек Ялалов на оперативке раскритиковал сайты структур мэрии. Он возмутился тем, что чиновники недостаточно хорошо освещают свою работу, а в итоге людям непонятно, чем занимаются муниципальные власти. Говоря о муниципальных сайтах, Ирек Ялалов отметил, что они "либо мертвые, либо полумертвые".

В среду, 17 января, Медиакорсети стало известно, что в Нефтекамске было совершено нападение на депутата районного совета Краснокамского района Ильдуса Шамсиярова. Как он рассказал, нападение произошло в субботу 13 января, участвовали в нём около десяти человек.

В четверг, 18 января, стало известно, что у инвалида без ноги Андрея Соколова из Уфы, замерзавшего в брошенной машине в уфимской Шакше, началась новая жизнь. Его увез к себе на постоянное место жительства племянник в Ростов-на-Дону. Андрей хорошо себя чувствует и уверенно смотрит в будущее.