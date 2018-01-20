Активистка из Башкирии записала видеообращение Путину против Кроношпана

Председатель регионального отделения общественной экологической организации «Зеленая лига» просила президента страны посодействовать в проведении экологической экспертизы новых очередей завода "Кроношпан".

Активистка Тамара Хабибуллина в двухминутном ролике, размещенном на YouTube, заявила, что обращается от десятка тысяч жителей Уфы и республики, недовольных строительством новых очередей завода «Кроношпан».

- На протяжении всего периода времени наша организация занималась переписками с органами власти по поводу незаконности строительства завода «Кроношпан» на этой территории. Многие факты, которыми руководствовались органы власти, были основаны на лжи. В настоящее время строятся еще две линии завода. Согласно законодательству, государственная экологическая экспертиза должна быть проведена, - заявила общественница.

По ее словам, у активистов «Зеленой лиги» хранятся 20 000 подписей уфимцев, несогласных со строительством завода в охранной зоне водозаборов.