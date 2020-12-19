Жители Башкирии выступили против сноса детской поликлиники после недавнего ремонта

Жители Башкирии выступили против сноса детской поликлиники после недавнего ремонта

Вчера, 12:24ОбществоТатьяна МайороваPhoto: vk.com
В Ишимбае обернулось скандалом намерение властей снести детскую поликлинику.

Накануне, 18 декабря, стало известно, что жители Ишимбая и одноименного района выступили резко против разрушения здания детской поликлиники. Люди записали видеообращение на эту тему, в котором требуют провести независимую экспертизу здания.

Напомним, здание было признано аварийным специалистами уфимского «ООО СТК-Проект».

При этом ишимбайцы уверены, что к сносе нет необходимости, На ремонт здания потребуется, по их мнению, не более миллиона рублей, тогда как новое здание обойдется значительно дороже.

Примечательно, что совсем недавно стараниями местного предпринимателя Алексея Пархоменко был проведен ремонт фасада поликлиники.

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