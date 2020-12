В Уфе придумали уникальные защитные маски по мотивам модных трендов

Первую партию масок уже намерена заказать компания Dior.

Полнолицевая защитная маска Blanc, фильтрующая воздух и способная задерживать до 99% различных частиц, внешне напоминающая персонажей группы “Daft Punk» и отчасти боевиков из «Звездных войн», разработана уфимцами и уже вызвала повышенный инетрес у иностранных компаний. Подробности рассказал канал UTV. Авторами интересного проекта стали уфимская предпринимательница Мария Лапук и её коллеги-пиарщики. По словам Марии, идея создать такую маску появилась в апреле, поскольку тогда многие ходили в масках и очках, которые заоптевали от констраста температур. доставлял массу неудобств. Технологические детали разработали промышленные дизайнеры. Маски, стилизованные под модные тренды, снабжены надежными фильтрами на вдох и выдох, таким образом её владелец не только вдыхает, но и выдыхает чистый воздух. Панели и фильтры можно будем менять по мере необходимости. Средства на проект – уже почти 300 тысяч долларов – были собраны через краудфандинговую платформу. Среди тех, кто проявил интерес к новому проекту, - компания Dior, готовая заказать несколько десятков масок, большое число потенциальных потребителей также нашлось в Азии. Стоимость изделия, по предварительным подсчетам, составит 79 долларов (то есть более пяти тысяч рублей).

