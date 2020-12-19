В Уфе придумали уникальные защитные маски по мотивам модных трендов

Авторами интересного проекта стали уфимская предпринимательница Мария Лапук и её коллеги-пиарщики. По словам Марии, идея создать такую маску появилась в апреле, поскольку тогда многие ходили в масках и очках, которые заоптевали от констраста температур. доставлял массу неудобств.