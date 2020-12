В Башкирии за сутки существенно выросло число пациентов с внебольничной пневмонией

Минздрав Башкирии опубликовал новые данные о жителях Башкирии, заразившихся пневмококковой инфекцией.

Сегодня, 19 декабря, минздрав Башкирии сообщил свежие данные о жителях Башкирии, которым поставлен диагноз «внебольничная пневмония». За минувшие сутки было поставлено 415 таких диагнозов жителям Башкирии, при этом были выписаны 420 пациентов, победивших этот недуг. За прошедшие сутки в республике также было выявлено 157 новых носителей коронавируса, выписано 150 излечившихся от него пациентов. Зарегистрировано еще три случая смерти пациентов с подтвержденным Covid-19. За все время пандемии, по официальным данным, было зарегистрировано 120 смертельных исходов, и инфицированы были 17 101 житель Башкирии.

