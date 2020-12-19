В Башкирии за сутки существенно выросло число пациентов с внебольничной пневмонией

В Башкирии за сутки существенно выросло число пациентов с внебольничной пневмонией

Вчера, 17:23ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Минздрав Башкирии опубликовал новые данные о жителях Башкирии, заразившихся пневмококковой инфекцией.

Сегодня, 19 декабря, минздрав Башкирии сообщил свежие данные о жителях Башкирии, которым поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

За минувшие сутки было поставлено 415 таких диагнозов жителям Башкирии, при этом были выписаны 420 пациентов, победивших этот недуг.

За прошедшие сутки в республике также было выявлено 157 новых носителей коронавируса, выписано 150 излечившихся от него пациентов. Зарегистрировано еще три случая смерти пациентов с подтвержденным Covid-19.

За все время пандемии, по официальным данным, было зарегистрировано 120 смертельных исходов, и инфицированы были 17 101 житель Башкирии.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
вирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы