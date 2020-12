В Башкирии начались массовые проверки водителей на дорогах

Традиционные рейды, которые проводятся силами ГИБДД в Башкирии в конце недели, в преддверие Нового года стали еще строже.

Накануне, 18 декабря, глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов вновь объявил, что на дорогах республики стартовали массовые проверки водителей. Их главное причиной является возрастающая в предвыходные и предпраздничные дни плотность движения на дорогах. К сожалению, пока ни один подобный рейд не обходился без задержанных автомобилистов, севших за руль в пьяном виде. Так, в пятницу, 18 декабря, на дорогах были задержаны 84 нетрезвых водителя. Динар Гильмутдинов попросил быть аккуратными на дороге и соблюдать скоростной режим.

