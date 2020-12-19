В Башкирии начались массовые проверки водителей на дорогах

В Башкирии начались массовые проверки водителей на дорогах

Вчера, 09:57ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Традиционные рейды, которые проводятся силами ГИБДД в Башкирии в конце недели, в преддверие Нового года стали еще строже.

Накануне, 18 декабря, глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов вновь объявил, что на дорогах республики стартовали массовые проверки водителей. Их главное причиной является возрастающая в предвыходные и предпраздничные дни плотность движения на дорогах.

К сожалению, пока ни один подобный рейд не обходился без задержанных автомобилистов, севших за руль в пьяном виде. Так, в пятницу, 18 декабря, на дорогах были задержаны 84 нетрезвых водителя.

Динар Гильмутдинов попросил быть аккуратными на дороге и соблюдать скоростной режим.

Related news:
ПДДштрафы пдд
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы