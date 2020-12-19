«Цветки курая по всей России». В Башкирии прошло открытие нового ковид-госпиталя

«Цветки курая по всей России». В Башкирии прошло открытие нового ковид-госпиталя

Вчера, 17:56ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pravitelstvorb.ru
Сегодня, 19 декабря, в Стерлитамаке состоялась официальная церемония открытия нового инфекционного госпиталя.

Напомним, его строительство началось 10 октября. Его строительство обошлось бюджету Башкирии в 2,19 млрд рублей, включая 1,4 млрд на строительно-монтажные работы. Приобретение медицинского и иного оборудования, мебели и т.д. потребовало 795,6 млн рублей.

Photo:pravitelstvorb.ru

На открытие госпиталя сегодня в Башкирию приехали заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, хотя ранее была информация о том, что смогут прилететь глава минздрава РФ Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова. Мурашко пообщался с участниками мероприятия по видеоконференцсвязи.

Photo:pravitelstvorb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что в нашем первом инфекционном центре в поселке Зубово под Уфой медицинскую помощь уже получили свыше 5 тысяч человек. По примеру Башкирии и нашему проекту уже построили такой же медицинский центр в Челябинске, такой же может появиться и в Ульяновской области.

Photo:pravitelstvorb.ru

- Такие «цветки курая» скоро распустятся во многих уголках России. Мы ставим задачу выйти из пандемии не ослабленными, а сильными, чтобы уверенно встретить возможные вызовы в будущем, - отметил Радий Хабиров.

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