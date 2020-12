«Цветки курая по всей России». В Башкирии прошло открытие нового ковид-госпиталя

Сегодня, 19 декабря, в Стерлитамаке состоялась официальная церемония открытия нового инфекционного госпиталя.

Напомним, его строительство началось 10 октября. Его строительство обошлось бюджету Башкирии в 2,19 млрд рублей, включая 1,4 млрд на строительно-монтажные работы. Приобретение медицинского и иного оборудования, мебели и т.д. потребовало 795,6 млн рублей. Photo: pravitelstvorb.ru На открытие госпиталя сегодня в Башкирию приехали заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, хотя ранее была информация о том, что смогут прилететь глава минздрава РФ Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова. Мурашко пообщался с участниками мероприятия по видеоконференцсвязи. Photo: pravitelstvorb.ru Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что в нашем первом инфекционном центре в поселке Зубово под Уфой медицинскую помощь уже получили свыше 5 тысяч человек. По примеру Башкирии и нашему проекту уже построили такой же медицинский центр в Челябинске, такой же может появиться и в Ульяновской области. Photo: pravitelstvorb.ru - Такие «цветки курая» скоро распустятся во многих уголках России. Мы ставим задачу выйти из пандемии не ослабленными, а сильными, чтобы уверенно встретить возможные вызовы в будущем, - отметил Радий Хабиров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter