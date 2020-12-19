«Цветки курая по всей России». В Башкирии прошло открытие нового ковид-госпиталя

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что в нашем первом инфекционном центре в поселке Зубово под Уфой медицинскую помощь уже получили свыше 5 тысяч человек. По примеру Башкирии и нашему проекту уже построили такой же медицинский центр в Челябинске, такой же может появиться и в Ульяновской области.