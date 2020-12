Плюс 157, минус 3. Число зараженных коронавирусом в Башкирии перевалило за 17 тысяч

Минздрав Башкирии дал свежие новости о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Сегодня, 19 декабря, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Башкирии опубликовал свежую сводку. По данным ведомства, за сутки в Башкирии прибавилось еще 157 пациентов, инфицированных вирусом Covid-19. За все время пандемии общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией в республике составляет 17 101 человек. Выписались после лечения коронавируса за минувшие сутки 150 человек. а общее число выздоровевших достигло 13 683 человека. Стало известно еще о трех смертельных случаях, связанных с Covid-19. Более подробную информацию о них позднее. Всего за время пандемии в Башкирии зафиксировано 120 случаев смерти людей, у которых был подтверждено заражение коронавирусом.

