Плюс 157, минус 3. Число зараженных коронавирусом в Башкирии перевалило за 17 тысяч

Плюс 157, минус 3. Число зараженных коронавирусом в Башкирии перевалило за 17 тысяч

Вчера, 14:27ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pravitelstvorb.ru
Минздрав Башкирии дал свежие новости о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Сегодня, 19 декабря, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Башкирии опубликовал свежую сводку.

По данным ведомства, за сутки в Башкирии прибавилось еще 157 пациентов, инфицированных вирусом Covid-19. За все время пандемии общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией в республике составляет 17 101 человек.

Выписались после лечения коронавируса за минувшие сутки 150 человек. а общее число выздоровевших достигло 13 683 человека.

Стало известно еще о трех смертельных случаях, связанных с Covid-19. Более подробную информацию о них позднее.

Всего за время пандемии в Башкирии зафиксировано 120 случаев смерти людей, у которых был подтверждено заражение коронавирусом.

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