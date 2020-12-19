Историю обманутой пенсионерки из Башкирии взяли на особый контроль в МВД

Историю обманутой пенсионерки из Башкирии взяли на особый контроль в МВД

Вчера, 14:50ОбществоТатьяна МайороваPhoto: rt.ru
Заместитель министра внутренних дел Башкирии Олег Олейник предупредил подчиненных о строгой персональной ответственности за качество расследования.

На днях стало известно о некоторых сдвигах в расследовании дела о хищении сбережений у 83-летней пенсионерки из Уфы Таримы Таймасовой. Подробности сообщило издание Russia Today, которое следит за печальной историей пострадавшей пенсионерки.

Деньги у пенсионерки похитили ещё в июле 2017 года, это сделала уличная цыганка, которая предположительно применила сильный гипноз и заставила пострадавшую женщину не только отдать все наличные, имевшиеся при ней, но и снять со счета в банке накопления.

Расследование продвигалось медленно и несколько раз приостанавливалось, а потерпевшей Таймасову признали только в 2019 году. Всё это время 83-летняя женщина, по сути, добивалась правды в одиночку, что само по себе заслуживает большого уважения.

Уфимский адвокат Рамиль Гизатуллин, который, к слову, взялся бесплатно защищать Тариму Таймасову, рассказал, что после предыдущей публикации в RT расследование дела взял на личный контроль заместитель главы МВД Башкирии Олег Олейник. Он потребовал провести такие следственные действия, как истребование и приобщение к делу дактилоскопической экспертизы, проведение экспертизы микрочастиц грунта, изъятого после хищения, документы о выводе средств из банка, провести допрос свидетелей и проверить камеры видеонаблюдения. Помимо этого, Олейник поручил найти похожие дела.

Как отметили эксперты, по истечении 20 месяцев со дня хищения наиболее действенным может быть только поиск похожих дел в надежде, что преступница была задержана.

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