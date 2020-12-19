Историю обманутой пенсионерки из Башкирии взяли на особый контроль в МВД

Деньги у пенсионерки похитили ещё в июле 2017 года, это сделала уличная цыганка, которая предположительно применила сильный гипноз и заставила пострадавшую женщину не только отдать все наличные, имевшиеся при ней, но и снять со счета в банке накопления.