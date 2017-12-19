Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Голодовка дольщиков «Новобулгаково» в Уфе может прекратиться сегодня
Сюжеты:
Власть без цензурыНаши в ПхенчханеГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be

Голодовка дольщиков «Новобулгаково» в Уфе может прекратиться сегодня

Сегодня, 16:20ОбществоРазиф АбдуллинФото: Роман Ситдиков
Читайте
также
Фотофакт: в Уфе перестали ходить все трамваи и троллейбусы
Десятки школ и детсадов в Уфе задолжали за тепло миллионные суммы
ОНФ: в Башкирии людей из ветхого жилья переселили в дома с плесенью