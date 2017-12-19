Башкирия попала в антирейтинг по качеству и доступности медпомощи
На «Форуме действий ОНФ» были представлены рейтинги регионов России по качеству и доступности медпомощи, а также по доступности лекарственного обеспечения населения, подготовленные Фондом независимого мониторинга «Здоровье» по данным за 2013–2016 годы.
Эксперты рассказали, что составленная ими карта предназначена как для специалистов в области здравоохранения, так и для всех, кто интересуется состоянием и развитием социальной сферы. Рейтинг же доступности лекарств позволил определить регионы, где проблема стоит наиболее остро.
При подготовке интерактивной карты специалисты фонда взяли за основу 13 показателей: демографические (общую смертность населения, смертность от болезней системы кровообращения, от злокачественных новообразований, от туберкулеза, смертность населения в трудоспособном возрасте, младенческую смертность и т.д.) и данные обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом. Кстати, все они содержатся в «майских указах» президента страны Владимира Путина.
По данным рейтинга, в группу лидеров рейтинга по качеству и доступности медпомощи за прошлый год вошли Магаданская, Амурская, Мурманская, Томская, Кировская, Ростовская и Воронежская области, а также Республики Алтай и Северная Осетия-Алания. В этих регионах было отмечено снижение смертности населения, а также зафиксированы улучшения и по другим показателям. При этом обеспеченность населения врачами и средним медперсоналом находится на запланированном уровне.
При этом самые неудовлетворительные результаты показали Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Волгоградская, Смоленская и Курская области, Башкирия и Карелия, а также город Москва.
Наибольший рост в рейтинге в 2016 год по сравнению с ситуацией 2013 года показали Крым, Севастополь, Нижегородская область, Тыва и Югра. Башкирия опять же оказалась в числе худших рядом с Еврейской автономной областью, Волгоградской областью, Карелией и Чукотским автономным округом.
- Мы надеемся, что наше исследование поможет руководителям местных органов управления здравоохранением всесторонне проанализировать ситуацию с целью повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей региона. Предыдущие подобные исследования проводились ежегодно начиная с 2014 года, их результаты представлены на сайте Фонда «Здоровье», – резюмировал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг «Здоровье» Эдуард Гаврилов.
Эксперты также сравнили льготные лекарственные перечни субъектов РФ, утвержденные территориальными программами госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2017 год, с федеральным перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В этом контексте Башкирия выглядит не так критично, попав в середину рейтинга.