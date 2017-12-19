Башкирия попала в антирейтинг по качеству и доступности медпомощи

По данным ОНФ, наша республика значительно утратила свои позиции по этим показателям.

На «Форуме действий ОНФ» были представлены рейтинги регионов России по качеству и доступности медпомощи, а также по доступности лекарственного обеспечения населения, подготовленные Фондом независимого мониторинга «Здоровье» по данным за 2013–2016 годы.

Эксперты рассказали, что составленная ими карта предназначена как для специалистов в области здравоохранения, так и для всех, кто интересуется состоянием и развитием социальной сферы. Рейтинг же доступности лекарств позволил определить регионы, где проблема стоит наиболее остро.

При подготовке интерактивной карты специалисты фонда взяли за основу 13 показателей: демографические (общую смертность населения, смертность от болезней системы кровообращения, от злокачественных новообразований, от туберкулеза, смертность населения в трудоспособном возрасте, младенческую смертность и т.д.) и данные обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом. Кстати, все они содержатся в «майских указах» президента страны Владимира Путина.

По данным рейтинга, в группу лидеров рейтинга по качеству и доступности медпомощи за прошлый год вошли Магаданская, Амурская, Мурманская, Томская, Кировская, Ростовская и Воронежская области, а также Республики Алтай и Северная Осетия-Алания. В этих регионах было отмечено снижение смертности населения, а также зафиксированы улучшения и по другим показателям. При этом обеспеченность населения врачами и средним медперсоналом находится на запланированном уровне.

При этом самые неудовлетворительные результаты показали Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Волгоградская, Смоленская и Курская области, Башкирия и Карелия, а также город Москва.

Наибольший рост в рейтинге в 2016 год по сравнению с ситуацией 2013 года показали Крым, Севастополь, Нижегородская область, Тыва и Югра. Башкирия опять же оказалась в числе худших рядом с Еврейской автономной областью, Волгоградской областью, Карелией и Чукотским автономным округом.

- Мы надеемся, что наше исследование поможет руководителям местных органов управления здравоохранением всесторонне проанализировать ситуацию с целью повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей региона. Предыдущие подобные исследования проводились ежегодно начиная с 2014 года, их результаты представлены на сайте Фонда «Здоровье», – резюмировал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг «Здоровье» Эдуард Гаврилов.