В нескольких населенных пунктах Приморского края больше ста тысяч жителей остались без электроснабжения.

Газета “Известия” сообщает, что отключение энергоснабжения произошло из-за неблагоприятных метеорологических условий. Больше ста тысяч жителей во Владивостоке, Артеме и тридцати семи населенных пунктах Шкотовского и Надеждинского районов. Также в регионе в результате погодного воздействия произошел сбой в движении пригородного поезда, а некоторые жители жаловались на нестабильную работу интернета.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter