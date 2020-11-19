Югра вошла в пятерку российских регионов-лидеров по доступности автомобиля

Как сообщает muksun.fm со ссылкой на данные статистики РИА «Рейтинг», свыше 53 процентов семей, проживающих в ХМАО, способны купить машину в кредит стоимостью до 550 тысяч рублей. А 30 процентов югорских семей могут позволить себе покупку авто по цене до 1,4 миллиона рублей. Еще 5,5 процентам жителей округа по карману покупка машины класса «премиум».