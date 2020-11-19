Югра вошла в пятерку российских регионов-лидеров по доступности автомобиля

Югра вошла в пятерку российских регионов-лидеров по доступности автомобиля

Вчера, 21:05ОбществоPhoto: pixabay.com
Ханты-Мансийский автономный округ оказался в пятерке лидеров среди российских регионов, жители которых могу себе позволить покупку автомобиля.

Как сообщает muksun.fm со ссылкой на данные статистики РИА «Рейтинг», свыше 53 процентов семей, проживающих в ХМАО, способны купить машину в кредит стоимостью до 550 тысяч рублей. А 30 процентов югорских семей могут позволить себе покупку авто по цене до 1,4 миллиона рублей. Еще 5,5 процентам жителей округа по карману покупка машины класса «премиум».

Таким образом, по показателю доступности автомобиля Югра оказалась в рейтинге выше Ямала, Чукотки и Москвы. Несмотря трудности в экономике, вызванные коронавирусом, на авторынке ХМАО не произошло сильного падения.

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