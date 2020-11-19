Война уфимцев, Новый год и арест автохама. Итоги дня в Башкирии

В республике продолжается подготовка к Новому году несмотря на эпидобстановку. Напомним, вчера министр ЖКХ Борис Беляев предложил организовать новогодние празднования под открытым небом, а также увеличить число ледовых городков. С ним не согласился депутат Госсобрания Башкирии и предложил вообще отказаться от традиционных мероприятий из-за распространения коронавируса.