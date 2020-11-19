Война уфимцев, Новый год и арест автохама. Итоги дня в Башкирии

Война уфимцев, Новый год и арест автохама. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 21:00ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Главные новости Уфы и Башкирии 19 ноября.

Жители микрорайона «Юрюзань» уже несколько лет просят организовать в своём дворе хотя бы небольшую парковую зону. Однако на месте снесённого дома власти собираются сделать паркинг.

В Башкирии по-прежнему большое внимание уделяют эпидемиологической обстановке. Количество заболевших ежедневно растёт, а Минздрав тем временем ищет поставщика пульсоксиметров. Правда, вот цена товара выше рыночной в пять раз.

Глава Башкирии Радий Хабиров снова внёс изменения в указ о повышенной готовности. По новой редакции, теперь школьники на самоизоляции будут получать бесплатные продуктовые наборы.

В республике продолжается подготовка к Новому году несмотря на эпидобстановку. Напомним, вчера министр ЖКХ Борис Беляев предложил организовать новогодние празднования под открытым небом, а также увеличить число ледовых городков. С ним не согласился депутат Госсобрания Башкирии и предложил вообще отказаться от традиционных мероприятий из-за распространения коронавируса.

Кстати, сегодня определился поставщик пиксельной ёлки на Советскую площадь в Уфе. Он снизил стоимость контракта в 18,7 миллиона рублей до 12 миллионов рублей.

В преддверии Нового года Mkset подготовила материал об ивент-индустрии, которая пострадала из-за пандемии. Какие убытки понесли компании из-за отмены корпоративов, а кто напротив заработает в новогодние выходные — в нашей статье.

Вчера правоохранительные органы задержали руководителей реабилитационного центра «Мост» в Кармаскалах. Но вот реабилитанты и их родители не согласились с информацией правоохранителей. Постояльцы центра рассказали Mkset, как на самом деле там обстоят дела.

Сегодня наконец-то был задержан 25-летний Артур Газизов, который на своем «Мерседесе» сбил сотрудника ГИБДД. Молодого человека отправили в СИЗО на два месяца.

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