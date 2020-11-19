Владимир Путин назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области

Издание bel.ru пишет, что на протяжении своей политкарьеры Гладков два года проработал замгубернатора и руководителем правительства Севастополя. Вместе с тем семь лет он руководил закрытым городом Заречный в Пензенской области, входящим в состав ГК «Росатом».