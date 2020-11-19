Владимир Путин назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области

Издание bel.ru пишет, что на протяжении своей политкарьеры Гладков два года проработал замгубернатора и руководителем правительства Севастополя. Вместе с тем семь лет он руководил закрытым городом Заречный в Пензенской области, входящим в состав ГК «Росатом».
В Ставропольском крае Вячеслав Гладков запомнился модернизацией региональной информационной инфраструктуры. Все медиаплатформы занимались построением работоспособной коммуникации главы края, правительства региона и населения. Общение базировалось на личном общении, взаимодействии через социальные сети с отдельными активистами и общественными организациями.
Согласно имеющейся информации, Гладков способен найти решение сложных политических задач через «тихие» переговоры. Нового главу Белгородской области характеризуют как человека, создающего долгосрочные стратегии с гибкостью в плане инструментария реализации идей.
Все, кто сотрудничал с ним в Пензенской области, указали на его привычку самостоятельно анализировать каждую проблему, даже самую незначительную.
Отмечается, что, возможно, в лице Вячеслава Гладкова Белгородская область получает «технократа и аналитика» — жесткого и энергичного главу, опирающегося в деятельности на взаимодействие между властью и гражданами.