Владимир Путин назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области

Владимир Путин назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области

Вчера, 15:06ОбществоPhoto: фрагмент видео YouTube
Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области президент России назначил Вячеслава Гладкова. Он ранее являлся руководителем аппарата и заместителем председателя правительства Ставрополья.

Издание bel.ru пишет, что на протяжении своей политкарьеры Гладков два года проработал замгубернатора и руководителем правительства Севастополя. Вместе с тем семь лет он руководил закрытым городом Заречный в Пензенской области, входящим в состав ГК «Росатом».

В Ставропольском крае Вячеслав Гладков запомнился модернизацией региональной информационной инфраструктуры. Все медиаплатформы занимались построением работоспособной коммуникации главы края, правительства региона и населения. Общение базировалось на личном общении, взаимодействии через социальные сети с отдельными активистами и общественными организациями.

Согласно имеющейся информации, Гладков способен найти решение сложных политических задач через «тихие» переговоры. Нового главу Белгородской области характеризуют как человека, создающего долгосрочные стратегии с гибкостью в плане инструментария реализации идей.

Все, кто сотрудничал с ним в Пензенской области, указали на его привычку самостоятельно анализировать каждую проблему, даже самую незначительную.

Отмечается, что, возможно, в лице Вячеслава Гладкова Белгородская область получает «технократа и аналитика» — жесткого и энергичного главу, опирающегося в деятельности на взаимодействие между властью и гражданами.

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