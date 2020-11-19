ВКонтакте расскажет всё о футболе в новой тематической ленте

ВКонтакте расскажет всё о футболе в новой тематической ленте

Вчера, 19:26
Общество
Photo: ВКонтакте
ВКонтакте представила тематическую ленту для любителей футбола. В ней будут публиковаться важные новости, прямые трансляции и лучшие моменты матчей от официальных сообществ клубов и сборных, спортивных медиа и других экспертов: например, хайлайты и прямые эфиры матчей Ла Лиги и Серии А.

Лента «Футбол» появится у пользователей из России в новостях: в мобильном приложении — во вкладке «Интересное», а в десктопной версии — в меню справа. Также лента доступна по прямой ссылке: vk.com/feed/football

Андрей Мельник, руководитель спортивных и медиапроектов ВКонтакте:

«Футбол любят миллионы людей — мужчины и женщины, подростки и взрослые. ВКонтакте есть много контента, который может быть им интересен: прямые трансляции, хайлайты, репортажи, аналитические посты, последние новости турниров, интервью и документальные фильмы. Раньше всё это было в разных сообществах, теперь же собрано в одной ленте — находить качественные материалы стало гораздо проще».

Ранее ВКонтакте представила «Репортажи» — текстовые трансляции, при помощи которых можно следить в том числе и за матчами. Кроме того, прежде Команда ВКонтакте уже освещала крупные международные соревнования в отдельных новостных лентах: например, зимнюю универсиаду в Красноярске, чемпионат мира по футболу в России и крупнейший киберспортивный турнир The International. Также ВКонтакте есть локальные и городские ленты новостей.

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