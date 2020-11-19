ВКонтакте расскажет всё о футболе в новой тематической ленте

«Футбол любят миллионы людей — мужчины и женщины, подростки и взрослые. ВКонтакте есть много контента, который может быть им интересен: прямые трансляции, хайлайты, репортажи, аналитические посты, последние новости турниров, интервью и документальные фильмы. Раньше всё это было в разных сообществах, теперь же собрано в одной ленте — находить качественные материалы стало гораздо проще».