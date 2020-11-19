В Уфе заключили под стражу Артура Газизова, сбившего на иномарке сотрудника ГИБДД

По версии следствия, 25-летний Газизов 3 ноября на парковке дома на улице Менделеева был за рулем «MERCEDES-BENZ AMG GLE 43», когда сотрудники ГИБДД попросили выйти его из автомобиля. Однако молодой человек отказался и после сбил одного из них. Полицейский получил травмы, а обвиняемый скрылся с места происшествия. Известно, что у Артура Газизова не было водительских прав.