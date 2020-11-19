В Уфе заключили под стражу Артура Газизова, сбившего на иномарке сотрудника ГИБДД

В Уфе заключили под стражу Артура Газизова, сбившего на иномарке сотрудника ГИБДД

Вчера, 16:51ОбществоАнна КононоваPhoto: Следком РБ
В Уфе отправили в СИЗО Артура Газизова, которого разыскивали за совершение наезда на сотрудника ГИБДД. Напомним, ранее Кировский суд города избрал ему меру пресечения заочно в виде заключения под стражу на два месяца со дня задержания.

По версии следствия, 25-летний Газизов 3 ноября на парковке дома на улице Менделеева был за рулем «MERCEDES-BENZ AMG GLE 43», когда сотрудники ГИБДД попросили выйти его из автомобиля. Однако молодой человек отказался и после сбил одного из них. Полицейский получил травмы, а обвиняемый скрылся с места происшествия. Известно, что у Артура Газизова не было водительских прав.

Он был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время, как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии, местонахождение молодого человека установлено. Его заключили под стражу и поместили в СИЗО в Уфе.

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