В Уфе заключили под стражу Артура Газизова, сбившего на иномарке сотрудника ГИБДД

В Уфе отправили в СИЗО Артура Газизова, которого разыскивали за совершение наезда на сотрудника ГИБДД. Напомним, ранее Кировский суд города избрал ему меру пресечения заочно в виде заключения под стражу на два месяца со дня задержания.

По версии следствия, 25-летний Газизов 3 ноября на парковке дома на улице Менделеева был за рулем «MERCEDES-BENZ AMG GLE 43», когда сотрудники ГИБДД попросили выйти его из автомобиля. Однако молодой человек отказался и после сбил одного из них. Полицейский получил травмы, а обвиняемый скрылся с места происшествия. Известно, что у Артура Газизова не было водительских прав. Он был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время, как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии, местонахождение молодого человека установлено. Его заключили под стражу и поместили в СИЗО в Уфе.

