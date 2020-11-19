В пермском аэропорту начали тестировать пассажиров на коронавирус

Для сдачи анализа на выявление коронавируса жителям региона надо пройти процедуру оформления у стойки информации аэропорта и затем пройти к мобильному пункту, находящемуся в специализированном автомобиле, который стоит на привокзальной площади. Время его работы с 4 до 9 часов и с 15 до 23. Сдать тест можно любому желающему при наличии с собой паспорта. Результаты тестирования придут на электронную почту или в личный кабинет.