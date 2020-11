В пермском аэропорту начали тестировать пассажиров на коронавирус

Объявлено о начале работы в международном аэропорту Перми «Большое Савино» мобильного медицинского пункта, где можно сдать тест на COVID-19.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края, тестирование методом ПЦР проводится компанией «Азимут-плюс». Для сдачи анализа на выявление коронавируса жителям региона надо пройти процедуру оформления у стойки информации аэропорта и затем пройти к мобильному пункту, находящемуся в специализированном автомобиле, который стоит на привокзальной площади. Время его работы с 4 до 9 часов и с 15 до 23. Сдать тест можно любому желающему при наличии с собой паспорта. Результаты тестирования придут на электронную почту или в личный кабинет. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, прибывшие из-за рубежа обязаны должны сдать анализы на наличие COVID-19 и затем в течение трех дней отправить на портал Госуслуг результаты теста.

