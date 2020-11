В Челябинской области тесты на COVID-19 для доноров могут сделать бесплатными

В Челябинской области рассматривают возможность сделать бесплатным тестирование на антитела к коронавирусу донорам, сдающим плазму для больных COVID-19. Это вызвано тем, что платные тесты серьезно сокращают число доноров.

Как сообщает kursdela.biz, сейчас в регионе существует большая потребность в плазме, полученной от доноров, которые переболели COVID-19. Хотя она крайне необходима пациентам, находящимся в тяжелом состоянии. Но плазму невозможно сдать без полученных результатов теста на антитела к коронавирусу, а его стоимость — в районе тысячи рублей. По мнению первого вице-губернатора региона Ирины Гехт, тестирование в этом случае должно быть бесплатным. Поскольку из-за платного теста отсекаются многие, желающие сдать плазму. Помимо необходимости заплатить за тест, нужно еще и «побегать от лаборатории до станции переливания крови». В министерстве здравоохранения региона сообщили, что подумают над тем, как сделать бесплатной сдачу теста на антитела для доноров. Тем более, что, по словам первого заместителя министра здравоохранения региона Виктории Сахаровой, получившие терапию во время лечения COVID-19 в качестве доноров уже не подходят.

