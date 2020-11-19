В Челябинской области тесты на COVID-19 для доноров могут сделать бесплатными

Как сообщает kursdela.biz, сейчас в регионе существует большая потребность в плазме, полученной от доноров, которые переболели COVID-19. Хотя она крайне необходима пациентам, находящимся в тяжелом состоянии. Но плазму невозможно сдать без полученных результатов теста на антитела к коронавирусу, а его стоимость — в районе тысячи рублей.