В Башкирии прокуратура потребовала уничтожить опасные медотходы, найденные в гараже

В Башкирии прокуратура потребовала уничтожить опасные медотходы, найденные в гараже

Вчера, 09:04ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook
В Башкирии природоохранная прокуратура проверила деятельность частной фирмой, которая занималась вывозом отходом из медучреждений. Напомним, ранее активисты и депутаты обнаружили в микрорайоне Максимовка склад с черными мешками, в которых находились шприцы и пробирки с кровью.

Выяснилось, что хранение осуществлялось незаконно, при этом с нарушением санитарных норм. Такие отходы должны утилизироваться в течении суток, а не храниться в помещениях. На деле же подрядчик складировал опасные отходы без холодильного оборудования. Также на месте была обнаружена установка для сжигания отходов, которая во время проверки не функционировала.

Природоохранная прокуратура вынесла в адрес руководителя компании представление и потребовала в ближайшее время уничтожить отходы под контролем сотрудников Роспотребнадзора. Также надзорный орган поручил МВД охранять гаражи, куда пытались складировать отходы.

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