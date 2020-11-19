В Башкирии прокуратура потребовала уничтожить опасные медотходы, найденные в гараже

Выяснилось, что хранение осуществлялось незаконно, при этом с нарушением санитарных норм. Такие отходы должны утилизироваться в течении суток, а не храниться в помещениях. На деле же подрядчик складировал опасные отходы без холодильного оборудования. Также на месте была обнаружена установка для сжигания отходов, которая во время проверки не функционировала.