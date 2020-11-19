В Башкирии открылся Центр управления республикой

Пока ЦУР будет действовать на базе управления главы Башкирии по социальным коммуникациям. Однако позже переедет в отдельное здание. Напомним, оно появится на территории, прилегающей к Дому республики. Заказчик ГУП РБ «Управление административными зданиями» уже нашёл подрядчика для разработки проектной документации за 2,5 миллиона рублей. Новое здание займет площадь в 3,2 тысячи квадратных метра. Строительство обойдется в 540 миллионов рублей. Здание планируется достроить к 25 декабря.