В Башкирии открылся Центр управления республикой

В Башкирии открылся Центр управления республикой

Вчера, 17:27ОбществоАнна КононоваPhoto: Пресс-служба Минздрава РБ
С сегодняшнего дня в Башкирии свою работу начал Центр управления республикой. Регион перенял опыт Московской области.

Центр управления — единая цифровая платформа, где будут обрабатываться жалобы и предложения жителей Башкирии. Информационные системы, которые легли в его основу будет разрабатывать министерство цифрового развития госуправления РБ. Кстати, в настоящее время уже действуют аналитика вывозы ТКО и система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Центр управления республикой включает в себя три блока — социальных коммуникаций (работает с обращениями жителей), информационного (рассказывает о работе органов госвласти) и экономической аналитики (анализирует экономическую целесообразность).

Пока ЦУР будет действовать на базе управления главы Башкирии по социальным коммуникациям. Однако позже переедет в отдельное здание. Напомним, оно появится на территории, прилегающей к Дому республики. Заказчик ГУП РБ «Управление административными зданиями» уже нашёл подрядчика для разработки проектной документации за 2,5 миллиона рублей. Новое здание займет площадь в 3,2 тысячи квадратных метра. Строительство обойдется в 540 миллионов рублей. Здание планируется достроить к 25 декабря.

Задача — скоординировать действия, чтобы на жителях технические сбои никаким образом не отразились. ЦУР позволит нам понимать обстановку и по другим вопросам. Например, по уборке улиц, общественной безопасности и т. д., сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Отметим, что президент России Владимир Путин заявил, что подобные центры управления должны появиться в каждом регионе страны до 1 декабря 2020 года. В связи с этим Радий Хабиров ещё 1 ноября 2019 года подписал указ о создании ЦУР.

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