В Башкирии начинается медленное потепление

Сегодня, 19 ноября, по Башкирии и в Уфе ожидается ясная морозная погода.
Утром должен быть морозец от минус 11 до минус 14 градусов.
К полудню воздух прогреется местами до минус 6 градусов.
К вечеру опять немного похолодает, но уже не так, как было накануне. По прогнозам синоптиков, температура не ожидается меньше 10 градусов.
Региональное управление МЧС разослала абонентам мобильной связи предупреждения о ветре с порывами до 16 метров в секунду, а также о гололедице и снежком накате на дорогах.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится.