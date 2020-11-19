В Башкирии начинается медленное потепление

В Башкирии начинается медленное потепление

Вчера, 06:00ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
При этом МЧС Башкирии просит соблюдать осторожность на дорогах и одеваться теплее.

Сегодня, 19 ноября, по Башкирии и в Уфе ожидается ясная морозная погода.

Утром должен быть морозец от минус 11 до минус 14 градусов.

К полудню воздух прогреется местами до минус 6 градусов.

К вечеру опять немного похолодает, но уже не так, как было накануне. По прогнозам синоптиков, температура не ожидается меньше 10 градусов.

Региональное управление МЧС разослала абонентам мобильной связи предупреждения о ветре с порывами до 16 метров в секунду, а также о гололедице и снежком накате на дорогах.

В следующие дни характер погоды существенно не изменится.

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