В Башкирии начинается медленное потепление

При этом МЧС Башкирии просит соблюдать осторожность на дорогах и одеваться теплее.

Сегодня, 19 ноября, по Башкирии и в Уфе ожидается ясная морозная погода. Утром должен быть морозец от минус 11 до минус 14 градусов. К полудню воздух прогреется местами до минус 6 градусов. К вечеру опять немного похолодает, но уже не так, как было накануне. По прогнозам синоптиков, температура не ожидается меньше 10 градусов. Региональное управление МЧС разослала абонентам мобильной связи предупреждения о ветре с порывами до 16 метров в секунду, а также о гололедице и снежком накате на дорогах. В следующие дни характер погоды существенно не изменится.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter