Властями Санкт-Петербурга рассматривается возможность ввести цикличные формы обучения, если ситуация с COVID-19 станет еще более тяжелой.

Как сообщает newia.ru со ссылкой на вице-губернатора города на Неве Ирину Потехину, при такой ситуации власти намерены обсудить с Роспотребнадзором форму «два плюс один». Когда в течение одной недели в школе занятия проходят как обычно, а затем две недели — в удаленном формате. А, снова возвращаясь в школу, учащиеся пишут контрольные, лабораторные и другие работы. Правда, при введении цикличного обучения нужно будет пересматривать школьное расписание.

