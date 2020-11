Сбербанк продолжает обновлять филиальную сеть в селах Республики Башкортостан

Стало известно, где открылся обновленный офис в республике.

В селе Петровское Ишимбайского района после реконструкции открылся обновленный офис Сбербанка. Он, как и раньше, располагается по адресу: ул. Береговая, 5. В подразделении банка можно совершить платежи, открыть или пополнить вклад, совершить перевод денежных средств и провести другие операции. Филиал принимает клиентов с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:00. Перерыв - с 13:00 до 14:00. Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка: «В этом году мы провели капитальный ремонт более 20 объектов в сельской местности республики. После ремонта помещения банка выглядят более современно, получать услуги в них комфортнее и удобнее». Подробную информацию об офисах банка и режиме их работы можно получить на сайте Сбербанка www.sberbank.ru.

