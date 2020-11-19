Сбербанк продолжает обновлять филиальную сеть в селах Республики Башкортостан

Сбербанк продолжает обновлять филиальную сеть в селах Республики Башкортостан

Вчера, 17:25ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Стало известно, где открылся обновленный офис в республике.

В селе Петровское Ишимбайского района после реконструкции открылся обновленный офис Сбербанка. Он, как и раньше, располагается по адресу: ул. Береговая, 5.

В подразделении банка можно совершить платежи, открыть или пополнить вклад, совершить перевод денежных средств и провести другие операции. Филиал принимает клиентов с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:00. Перерыв - с 13:00 до 14:00.

Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

«В этом году мы провели капитальный ремонт более 20 объектов в сельской местности республики. После ремонта помещения банка выглядят более современно, получать услуги в них комфортнее и удобнее».

Подробную информацию об офисах банка и режиме их работы можно получить на сайте Сбербанка www.sberbank.ru.

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