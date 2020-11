Покупать нельзя ждать: что ждёт покупателей квартир в новостройках Уфы

Экономическая нестабильность, очередные антирекорды курса рубля и рост цен на жилье заставили многих задуматься о том, насколько сейчас подходящее время для покупки квартиры в новостройке.

– На сегодняшний день сложилась максимально благоприятная ситуация, как в целях инвестирования в недвижимость, так и в качестве покупки квартиры для жизни. Основная ценность текущего момента – наличие ипотеки с исторически низкими ставками. Теперь ставка ниже 6,5% годовых доступна не только семьям с двумя и более детьми (ставки по «Семейной ипотеке» стартуют от 4,5%) – но и всем, у кого имеется от 15 % для первоначального взноса. – рассказал Игорь Моргачёв, руководитель направления по работе с банками ГК «Первый Трест». Напомним, ипотечный кредит с субсидированием от государства можно взять только при условии покупки квартиры напрямую у застройщика. Выгодный процент сохраняется на весь срок кредита. Первоначальный взнос — от 15 %, в качестве первоначального взноса можно использовать мат. капитал, максимальная сумма кредита для регионов — 6 млн рублей, а срок кредита — от 1 года до 30 лет. Первоначально срок программы ограничивался 1 ноября 2020, но в конце октября Владимир Путин предложил продлить программу до 1 июля 2021 года. Такие новости внушают оптимизм и кажется, что в связи с продлением программы торопиться некуда, но стоит учесть, что низкие ставки по ипотечному кредитованию вызвали настоящий ажиотаж на рынке недвижимости. По сообщению специалистов Управлениия Росреестра по республике, в Башкирии до 1 ноября 2020 года было заключено 4109 сделок с использованием программы Льготного кредитования 2020, что в свою очередь чувствительно сократило предложение по квартирам в новостройках Уфы. - Последние несколько месяцев, мы видим динамику роста сделок, как с использованием ипотечных программ, так и большое число инвестиционных сделок. Недвижимость в столичных новостройках всегда была стабильной и привлекательной с инвестиционной точки зрения «валютой». Поэтому большинство из тех, кто раньше держал деньги на депозитах, сейчас из-за снижения ставки, снимают свои сбережения и вкладывают в недвижимость. Интерес к новостройкам подогревает и текущая динамика цен: с начала года средняя стоимость квадратного метра в Уфимских новостройках комфорт-класса, выросла на 8,5 %, или на 6 тысяч 800 рублей за кв. м. И это конечно сказывается на предложении, особенно повышенный спрос мы видим на новые объекты ЖК «Новатор» и Grand&Grand. Всего за 4 месяца секция Б в ЖК Grand&Grand была распродана более, чем на 70 %. – поделился информацией Игорь Моргачёв, руководитель направления по работе с банками ГК «Первый Трест». Ко всему прочему есть вероятность новых ограничительных мер в связи со второй волной пандемии и снижения цен на нефть, также не исключена и новая волна санкций в отношении России, и все эти факторы могут сказаться на ослаблении рубля, что в свою очередь приведёт к повышению цен на недвижимость. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в текущей ситуации разумнее вложить средства именно в квадратные метры. Тем более сейчас, когда новостройки продаются по новой схеме, риски покупателей недвижимости минимальны.

