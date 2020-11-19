Покупать нельзя ждать: что ждёт покупателей квартир в новостройках Уфы

- Последние несколько месяцев, мы видим динамику роста сделок, как с использованием ипотечных программ, так и большое число инвестиционных сделок. Недвижимость в столичных новостройках всегда была стабильной и привлекательной с инвестиционной точки зрения «валютой». Поэтому большинство из тех, кто раньше держал деньги на депозитах, сейчас из-за снижения ставки, снимают свои сбережения и вкладывают в недвижимость. Интерес к новостройкам подогревает и текущая динамика цен: с начала года средняя стоимость квадратного метра в Уфимских новостройках комфорт-класса, выросла на 8,5 %, или на 6 тысяч 800 рублей за кв. м. И это конечно сказывается на предложении, особенно повышенный спрос мы видим на новые объекты ЖК «Новатор» и Grand&Grand. Всего за 4 месяца секция Б в ЖК Grand&Grand была распродана более, чем на 70 %. – поделился информацией Игорь Моргачёв, руководитель направления по работе с банками ГК «Первый Трест».