На дороге Уфа-Аэропорт изменили скоростной режим для автомобилей

Напомним, ранее глава Минтранса Башкирии объяснил, почему не получится снизить смертность на дорогах. Чиновник отметил, что в 2020 году увеличилась тяжесть последствий ДТП. При этом лишь небольшой процент ДТП происходит из-за сопутствующих условий: качества дорожного покрытия, снежных накатов. Решать проблему нужно комплексно.