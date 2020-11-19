На дороге Уфа-Аэропорт изменили скоростной режим для автомобилей

На дороге Уфа-Аэропорт изменили скоростной режим для автомобилей

Вчера, 08:35ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В столице Башкирии на дороге из Уфы в аэропорт имени «Мустая Карима» изменили уровень максимально допустимой скорости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности было принято решение снизить скоростной режим с 80 до 60 километров в час. Мэрия города просит водителей автомобилей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

Напомним, ранее глава Минтранса Башкирии объяснил, почему не получится снизить смертность на дорогах. Чиновник отметил, что в 2020 году увеличилась тяжесть последствий ДТП. При этом лишь небольшой процент ДТП происходит из-за сопутствующих условий: качества дорожного покрытия, снежных накатов. Решать проблему нужно комплексно.

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