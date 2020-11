Хабиров: «Туристический поток в Башкирии вырос в три раза»

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой. На совещании обсудили перспективы развития республики и планы по развитию туризма.

Как рассказал Радий Хабиров, в этом году геопарк «Янган-Тау» вошёл в список глобальных геопарков ЮНЕСКО первым в России и на постсоветском пространстве. В настоящее время республика пытается включить геопарк «Торатау» в сеть ЮНЕСКО. В задачах также — создание туристско-рекреационных кластеров «Сердце Башкирии», который стал победителем всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив, и «Могучий Иремель», написал Хабиров. На встрече также обсудили федеральную поддержку горнолыжного курорта «Мраткино». Радий Хабиров добавил, что из-за ограничений на заграничные поездки, вырос спрос на местный туризм. В летний сезон туристический поток вырос в три раза по сравнению с 2019 годом и составил два миллиона человек. К 2024 году планируется увеличить показатель до 3,5 миллиона человек. Сейчас важно не останавливаться на достигнутом, а работать, чтобы Башкортостан стал одним из самых привлекательных регионов для туристов, сказал глава Башкирии. Напомним, ранее на сайте госзакупок был размещен аукцион на проектирование инженерных коммуникаций на территории горнолыжного комплекса «Мраткино». Работы оценили в 26,3 миллиона рублей. ГК «Садовое кольцо» выступит инвестором. Там планируется построить две туристические зоны с отелями, пешеходными, конными и веломаршрутами, а также расширить спортивную зону, увеличив горнолыжные трассы с восьми до 25 километров. Примерная стоимость проекта — 7,6 миллиарда рублей. Планируется, что строительство завершится в 2022 году.

