Хабиров: «Туристический поток в Башкирии вырос в три раза»

На встрече также обсудили федеральную поддержку горнолыжного курорта «Мраткино». Радий Хабиров добавил, что из-за ограничений на заграничные поездки, вырос спрос на местный туризм. В летний сезон туристический поток вырос в три раза по сравнению с 2019 годом и составил два миллиона человек. К 2024 году планируется увеличить показатель до 3,5 миллиона человек.