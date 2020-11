«Это все ложь»: в Башкирии встали на защиту реабилитационного центра «Мост»

Накануне, 17 ноября, на сайте регионального МВД и Следственного комитета появилась информация о задержании руководителей реабилитационного центра «Мост», расположенного в селе Кармаскалы Стерлитамакского района.

Однако сами реабилитанты и их родственники считают, что информация, которую обнародовали правоохранительные органы, не соответствует действительности. По данным МВД и Следственного комитета, в данном реабилитационном центре постояльцев удерживали насильно. К ним, в случае неповиновения, применялась физическая сила. Для изоляции персонал мог использовать замки, металлические решетки на окнах, а также наручники. О том, как там проходят реабилитацию, журналисту Mkset рассказали сами постояльцы. «Это все ложь» 33-летняя жительница Стерлитамака Ляйсан (имя изменено, - прим.ред) провела в реабилитационном центре «Мост» ровно полгода – с января по июль 2020 года. По словам девушки, с ней работали квалифицированные психологи. Они приходят в первой половине дня, проводят занятия и тренинги. А все остальное время за реабелитантами присматривают консультанты, которые также проходят обучение по работе с зависимыми. Photo: https://narko-centr.com/most/ По словам Ляйсан, как и во всех подобных центрах, зависимых людей там приучают к самостоятельности и ответственности. Поэтому уборку помещений проводят сами реабилитанты. Также они сами составляют график и готовят на всех завтрак, обед и ужин. — Это все ложь. И с родственниками общаться давали. Я очень благодарна этому центру за спасение моей жизни! За то, что они меня научили жить с моей зависимостью! рассказывает Ляйсан. Также считает и 38-летняя уфимка Рита (имя изменено, - прим.ред). Она попала в реабилитационный центр в феврале 2020 года и проходила лечение в течение шести месяцев. Девушка рассказывает, что это учреждение нашла её мама по рекомендациям. — Мама про Павла Козлова (директор учреждения, - прим.ред) наслышана не первый год. Он помог многим людям, все отзывали очень положительно. При мне не было таких случаев, чтобы кого-то обижали. С психологами были прекрасные отношения, я могла к ним обратиться по любому вопросу. Не могу даже представить, с чем связано это уголовное дело. Возможно, происки конкурентов,недоумевает девушка. По словам Риты, проблем со связью не было. Раз в неделю она общалась с родными, получала посылки. Photo: https://narko-centr.com/most/ «Мы что ли заказали подобное похищение?» Источник, близкий к персоналу учреждения уверяет, что сейчас в СМИ транслируют лживую информацию о работе реабилитационного центра. Он рассказал о том, как происходило задержание. По словам источника, основной персонал не находится в реабилитационном центре круглосуточно. Как и рассказывала одна из реабилитантов, психологи приходят в первой половине дня для проведения встреч и собраний. А все остальное время там находятся консультанты. — Они ворвались в 6 утра. Все ребята спали. Их внезапно начали раскидывать. Девочка со второго яруса кровати упала, ударилась. Они скрутили консультантов. Сказали всем реабилитантам расходиться. Многие уходить не хотели. У некоторых не было с собой денег и теплых вещей. А как минимум один человек еще просто не добрался до дома. Сразу побежал употреблять, его родственники по всем больницам его ищут, рассказывает источник. На момент задержания в центре реабилитации лечение проходили не менее 30 человек. Среди них находился и сын Евгении, жительницы Стерлитамака. Женщина возмущена поведением правоохранительных органов. — Получается мы все, родственники, которые, судя по новостям, «упекли» туда своих родных, являемся соучастниками? Мы что ли заказали подобное похищение? У моего сына даже теплых вещей не было. Он полтора часа по морозу добирался до дома, возмущается женщина. Как Евгении рассказал её сын, в момент задержания не было составлено ни одного протокола. Никого из реабилитантов не допрашивали. — Они же должны, наверное, проходить как свидетели. Их же там, якобы, удерживали, над ними издевались. Никто к нам не обращался, ни повесток, ничего, уверяет Евгения. По версии следственного комитета Башкирии, во время проверки следователи обнаружили в помещениях деньги, документы и несколько пар наручников. От рук преступников пострадали 16 человек. В настоящее время подозреваемые арестованы.

