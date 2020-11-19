«Это все ложь»: в Башкирии встали на защиту реабилитационного центра «Мост»

— Они ворвались в 6 утра. Все ребята спали. Их внезапно начали раскидывать. Девочка со второго яруса кровати упала, ударилась. Они скрутили консультантов. Сказали всем реабилитантам расходиться. Многие уходить не хотели. У некоторых не было с собой денег и теплых вещей. А как минимум один человек еще просто не добрался до дома. Сразу побежал употреблять, его родственники по всем больницам его ищут, рассказывает источник.