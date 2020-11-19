БЗС предложил пермским властям поучаствовать в экологическом проекте

Согласно расчетам техсовета предприятия, ликвидировать эти бассейны можно к 2030 году. Для этого понадобится построить инженерные сооружения, которые будут фильтровать содержимое «белых морей», выделяя из них соли кальция и натрия. Полученный после переработки натрий опять пустят в производство соды, а кальций пойдет на создание противогололедных составов. Остаток — минеральный продукт содового производства, будет использован как подложка при строительстве новых дорог или рекультивант для территории завода.