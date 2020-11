БЗС предложил пермским властям поучаствовать в экологическом проекте

Гендиректор АО «Березниковский содовый завод» и АО «БСК» Эдуард Давыдов обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину за помощью. Предприятие намерено провести масштабный экопроект и убрать портящие экологию «белые моря».

Стоимость проект превышает 12 млрд рублей, а его продолжительность рассчитана на 10 лет. За это время должна быть рекультивирована территория завода и убран шламонакопитель, который работает уже 50 лет и не справляется с возросшим количеством отходов производства. В результате образуются так называемые «белые моря» — бассейны, содержащие концентрированные растворы солей, известняка и гипса. Жидкость из этих «морей» отравляет грунт и расположенные рядом водоемы, пишет properm.ru. Согласно расчетам техсовета предприятия, ликвидировать эти бассейны можно к 2030 году. Для этого понадобится построить инженерные сооружения, которые будут фильтровать содержимое «белых морей», выделяя из них соли кальция и натрия. Полученный после переработки натрий опять пустят в производство соды, а кальций пойдет на создание противогололедных составов. Остаток — минеральный продукт содового производства, будет использован как подложка при строительстве новых дорог или рекультивант для территории завода. По словам Давыдова, подобную технологию уже успешно применяет Башкирская содовая компания. «Мы уверены, что при поддержке руководства Пермского края проект будет реализован в полном объеме и на месте „белых морей“ появится благоустроенная парковая зона, а экологический климат региона станет намного мягче», — заявил Давыдов. По оценкам экономистов предприятия, с 2004 по 2019 годы в модернизацию завода инвестировали более 30 млрд рублей. 7 млрд пошло на экологические проекты. Согласно предварительным оценкам, до 2030 года руководство предприятие вложит в дальнейшую реконструкцию еще 311 млрд, из которых почти 180 млрд рублей пойдет на индустриальные парки. На поддержку экологических инициатив выделяется 25 млрд.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter