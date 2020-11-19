Бабушка из Башкирии выиграла в лотерею квартиру за полтора миллиона рублей

Бабушка из Башкирии выиграла в лотерею квартиру за полтора миллиона рублей

Вчера, 15:15ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Инженер из Башкирии Владислав Лобов купил своей бабушке билет «Жилищной лотереи». В итоге она выиграла квартиру стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Как рассказал Владислав Лобов, он уже много лет покупает бабушке лотерейные билеты. Каждое воскресенье она смотрит трансляции розыгрышей по телевизору. В советское время, рассказывает внук, она выиграла телевизор.

В этот раз она мне позвонила и попросила проверить билет в интернете. Когда я увидел приз, мягко говоря, был в шоке, это такой адреналин, рассказал Владислав.

Если раньше молодой человек скептически относился к подобным розыгрышам, то сейчас планирует и сам покупать лотерейные билеты.

Женщина решила получить приз деньгами, а на эти средства освежить ремонт в квартире и поменять окна. Остальные деньги подарить детям и внукам.

Напомним, ранее житель Уфы стал миллионером. В лотерее «Спортлото» он выиграл 1,6 миллиона рублей.

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