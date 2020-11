Бабушка из Башкирии выиграла в лотерею квартиру за полтора миллиона рублей

Инженер из Башкирии Владислав Лобов купил своей бабушке билет «Жилищной лотереи». В итоге она выиграла квартиру стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Как рассказал Владислав Лобов, он уже много лет покупает бабушке лотерейные билеты. Каждое воскресенье она смотрит трансляции розыгрышей по телевизору. В советское время, рассказывает внук, она выиграла телевизор. В этот раз она мне позвонила и попросила проверить билет в интернете. Когда я увидел приз, мягко говоря, был в шоке, это такой адреналин, рассказал Владислав. Если раньше молодой человек скептически относился к подобным розыгрышам, то сейчас планирует и сам покупать лотерейные билеты. Женщина решила получить приз деньгами, а на эти средства освежить ремонт в квартире и поменять окна. Остальные деньги подарить детям и внукам. Напомним, ранее житель Уфы стал миллионером. В лотерее «Спортлото» он выиграл 1,6 миллиона рублей.

