Жителям Уфы списали часть долгов за коммунальные услуги
Сегодня, 12:14ОбществоАлия ФатхиеваФото: Mkset.ru
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Об этом сообщили на оперативном совещании.
Директор МУП ЕРКЦ Айгуль Винникова сообщила, что жителям башкирской столицы списали практически 49 млн рублей долгов.
Речь в данном случае идет о пени, которые списали в рамках акции «Осень без долгов». Суть акции заключалась в том, что их обнуляли при полном погашении задолженности.
Акция проходила в период с 1 марта по 10 октября. Всего жители республики оплатили за ЖКХ порядка 199 млн рублей.
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