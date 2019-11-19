«Я же вас просил»: мэр Уфы раскритиковал подчиненных из-за ложных вызовов
Сегодня, 14:15ОбществоАлия ФатхиеваФото: скриншот с видеотрансляции
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Свою речь Ульфат Мустафин выдал на оперативном совещании.
Руководитель городской администрации прервал выступление представителя Уфимского спасательно-пожарного гарнизона с отчетом о проделанной работы.
Когда тот сообщил, что пожарные 33 раза выезжали по ложному вызову, Ульфат Мустафин одернул его и произнес пламенную речь.
«Извините, вот по ложным вызовам статистика падает или также держится? Потому что я же вас просил больше усилий, работа со СМИ и так далее по этим ложным вызовам», – заявил он.
Когда Мустафин услышал, что ситуация сохраняется та же, то вздохнул, отвернул голову и сказал: «Продолжайте».
Отметим, что всего на прошлой неделе было 37 выездов на реальные пожары, в огне погиб – один человек и травмирован – один человек, спасено и эвакуировано – 23 человека.
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