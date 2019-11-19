«Я же вас просил»: мэр Уфы раскритиковал подчиненных из-за ложных вызовов

Руководитель городской администрации прервал выступление представителя Уфимского спасательно-пожарного гарнизона с отчетом о проделанной работы.

Когда тот сообщил, что пожарные 33 раза выезжали по ложному вызову, Ульфат Мустафин одернул его и произнес пламенную речь.

«Извините, вот по ложным вызовам статистика падает или также держится? Потому что я же вас просил больше усилий, работа со СМИ и так далее по этим ложным вызовам», – заявил он.

Когда Мустафин услышал, что ситуация сохраняется та же, то вздохнул, отвернул голову и сказал: «Продолжайте».